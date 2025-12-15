وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد رسالة شديدة اللهجة للفنان أحمد العوضي، بعد تصريحاته الأخيرة بأنه النجم الأعلى أجراً في مصر، والأعلى مشاهدة ومبيعاً.

رد الجميل

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على فيسبوك: «طب رد الجميل للي خلى الناس تعرفك. رد الجميل للي وقفتك بطل قدامها. رد الجميل للي عملت لك أجر. اشكرها؛ لأن لولاها مكنش ده حصل. ربنا جعلها سبب كبير».

رسالة شكر

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة شكر لجمهوره بعد تصدر مسلسله فهد البطل قائمة الأكثر بحثاً في غوغل في رمضان الماضي.

وقال أحمد العوضي في لايف عبر حسابه بموقع فيسبوك: «أنا النجم الأعلى أجراً في مصر، والأعلى مشاهدة، والأعلى مبيعاً، وده بدعم إخواتي ليا، وفضل ربنا عليا، والمسابقات دي أقل حاجه أقدمها ليكم، مينفعش أبقى أغلى واحد في مصر ومبقاش الأعلى مشاهدة، عيبه في حقي».

وتابع: «انجح وابقى رقم واحد بجد، ميبقاش أكل عيشك كلام، مسلسل فهد البطل كسح الدنيا وكان رقم واحد في كل حاجه المشاهدات والإعلانات».