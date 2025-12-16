«أب ولكن» يجمع ركين سعد ومحمد فراج في رمضان 2026

تستعد الفنانة الأردنية ركين سعد للمنافسة في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل «أب ولكن» إلى جانب الفنان المصري محمد فراج، العمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل.

خارج موسم رمضان

وفي سياق آخر، بدأت ركين سعد تصوير مسلسل «قتل اختياري» من بطولتها مع الفنان المصري أحمد خالد صالح، ويتكون من 30 حلقة ويعرض خارج موسم رمضان.

ويتناول المسلسل معاناة الأسر مع متلازمة داون، مسلطاً الضوء على الضغوط الاجتماعية والتحديات التي تواجه الأسر التي يرزق أفرادها بأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أعمال سينمائية حديثة

كما انتهت ركين سعد أخيراً من تصوير فيلمها السينمائي الأول «بومة» من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ويعرض بدور العرض السينمائية خلال الفترة القادمة.

آخر أعمالها التلفزيونية

وكانت آخر أعمال ركين سعد في الدراما التلفزيونية مسلسل «موعد مع الماضي» إلى جانب الفنان آسر ياسين، من إنتاج مجموعة كاريزما، وإخراج السدير مسعود، وسيناريو محمد المصري.

وشارك فيه نخبة من النجوم من بينهم محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل، هدى المفتي، صبا مبارك.