أعلن علماء متخصصون في الزواحف توثيق نوع جديد من الثعابين غير السامة في الهند، أُطلق عليه اسم Rhinophis siruvaniensis، في خطوة تعكس غنى التنوع البيولوجي في البلاد. وأوضح الباحثون أن هذا النوع جرى رصده للمرة الأولى قبل نحو 10 سنوات في ولاية كيرالا جنوبي الهند، قبل أن تؤكد الدراسات العلمية الحديثة تصنيفه نوعاً مستقلاً بعد استكمال التحليلات الميدانية والمخبرية اللازمة.

وبعد دراسات دقيقة، جرى وصف النوع رسميًّا وتسميته نسبة إلى تلال «سيروفاني» الممتدة بين كيرالا وتاميل نادو. وينتمي الثعبان إلى عائلة Uropeltidae المعروفة بذيلها المدرّع، الذي يساعدها على الحفر والتنقل تحت الأرض.

ويتميز R. siruvaniensis بحجمه الصغير وجلده البني الداكن اللامع، مع بقع بيضاء كريمية، كما يقضي معظم حياته تحت التربة وبين الأوراق المتحللة؛ ما يجعل رصده نادراً. ويؤدي دوراً بيئيًّا مهمًّا في تهوية التربة وتنظيم أعداد الحشرات.