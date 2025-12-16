«فن الأزياء» عنوان «ميت غالا» القادم

أُعلن رسمياً عن إقامة حفل ميت غالا 2026 في الرابع من مايو القادم، في متحف متروبوليتان للفن بمدينة نيويورك، تحت ثيمة «فن الأزياء» (Costume Art)، التي تسلط الضوء على الأزياء بوصفها شكلاً من أشكال التعبير الفني.

ومن المتوقع أن يستكشف الحدث العلاقة بين الموضة والفنون البصرية، وكيف تحوّلت الأزياء عبر العقود إلى وسيط إبداعي يحمل دلالات ثقافية وجمالية تتجاوز البعد الوظيفي.

ويُعد «ميت غالا» من أبرز الفعاليات العالمية في عالم الموضة والفنون، إذ يجمع سنوياً نخبة من المصممين والفنانين والمشاهير للاحتفاء بثيمة فنية تُترجم إلى إطلالات استثنائية على السجادة الحمراء.

فن الأزياء Costume Art يركز على تحويل الملابس نفسها إلى شكل من أشكال الفن وتسليط الضوء على العلاقة بين الأزياء والجسد والفن التشكيلي عبر العصور. ويركز على استكشاف كيف يمكن للتصميم والخامة والتفاصيل أن تحكي قصة فنية وتجمع بين الإبداع والابتكار، ويستعرض تقنيات مختلفة من الماضي إلى المعاصر، ويعكس تفاعل الموضة مع الثقافة والفن بطريقة مبتكرة، ويشجع المصممين على التعبير عن أنفسهم بأسلوب يدمج بين الشكل والرسالة الفنية.

ويرأس الحفل كل من بيونسيه بعد غياب 10 سنوات عن السجادة الحمراء ونيكول كيدمان وفينوس ويليامز إلى جانب آنا وينتور.

ويستعرض المعرض علاقة الملابس بالجسد والفن عبر التاريخ من القدم إلى المعاصر ويستمر للجمهور من 10 مايو حتى 10 يناير ٢٠٢٧.