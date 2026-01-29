لفتت النجمة الأمريكية تيانا تايلر الأنظار خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، إذ ارتدت مجوهرات مستوحاة من قطع تاريخية شهيرة، عُرضت ضمن عرض أزياء فني لافت. المجوهرات، التي استحضرت تصاميم تيجان وعقود إمبراطورية فخمة، حملت طابعاً ملكياً واضحاً، ما جعلها محور الإطلالة وعنصرها الأبرز.

وأثارت الإطلالة نقاشاً واسعاً، خصوصاً بعد الربط بين هذه التصاميم وقطع مجوهرات كانت قد تعرّضت للسرقة في وقت سابق، إلا أن المصمم أوضح أن القطع المعروضة ليست نسخاً مطابقة، بل أعمال فنية مبتكرة أُعيد تخيّلها وتكبير تفاصيلها بأسلوب معاصر لتُعرض كقطع فنية على منصة العرض.

اختيار تيانا تايلر لهذه المجوهرات عكس جرأتها المعهودة وقدرتها على تحويل الإطلالات المثيرة للجدل إلى لحظات موضة أيقونية، مؤكدة مرة أخرى حضورها اللافت وقدرتها على خطف الأضواء بأسلوب غير تقليدي.