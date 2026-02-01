باشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا»، السبت، عدًّا تنازليًا تجريبيًا يمتد ليومين، تمهيدًا لعملية تزويد صاروخها الجديد بالوقود، في اختبار مصيري قد يحسم موعد انطلاق أربعة رواد فضاء في أول رحلة مأهولة إلى القمر منذ عام 1972.

ويقود المهمة رائد الفضاء ريد وايزمان إلى جانب طاقمه، الذين يخضعون حاليًا للحجر الصحي تفاديًا لأي مخاطر صحية، استعدادًا لرحلة تاريخية تعيد الإنسان إلى مدار القمر بعد أكثر من خمسة عقود من الغياب.

وكان صاروخ «نظام الإطلاق الفضائي»، البالغ طوله 98 مترًا، قد نُقل إلى منصة الإطلاق قبل أسبوعين، على أن يُملأ خزانه بأكثر من 700 ألف غالون من الوقود فائق البرودة. وفي حال نجاح اختبار التزويد بالوقود المقرر يوم الإثنين، قد تحاول «ناسا» تنفيذ الإطلاق خلال أسبوع واحد فقط.

وتسببت موجة برد قارس في تأجيل عمليات التزويد والإطلاق لمدة يومين، ليصبح الثامن من فبراير أقرب موعد محتمل لانطلاق المهمة.

وسينطلق رواد الفضاء الأمريكيون والكنديون على متن كبسولة «أوريون» في رحلة تستغرق نحو عشرة أيام، يدورون خلالها حول القمر قبل العودة مباشرة إلى الأرض والهبوط في مياه المحيط الهادئ.

يُذكر أن «ناسا» أرسلت 24 رائد فضاء إلى القمر ضمن برنامج «أبولو» بين عامي 1968 و1972، مشى 12 منهم على سطحه، في واحدة من أعظم مغامرات البشرية.