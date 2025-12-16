تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بورنموث بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الإثنين) على ملعب «أولد ترافورد»، في ختام منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

أفضلية حمراء

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل مبكراً في الدقيقة 13 عن طريق أماد ديالو، قبل أن يعادل أنطوان سيمينيو النتيجة لصالح بورنموث في الدقيقة 40.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد البرازيلي كاسيميرو التقدم لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45+4 لينهي يونايتد الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1.

انتفاضة بورنموث

ودخل بورنموث الشوط الثاني بقوة، ونجح في قلب الطاولة بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 46 و52، حملا توقيع إيفانيلسون وماركوس تافيرنييه.

إثارة متواصلة

وازدادت المباراة إثارة، إذ أدرك برونو فيرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 77، قبل أن يضيف ماثيوس كونيا الهدف الرابع بعدها بدقيقتين.

ولم يستسلم بورنموث، ونجح في خطف هدف التعادل عبر إيلي جونيور كروبي قبل ستّ دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل بورنموث إلى 21 نقطة في المركز الـ13.