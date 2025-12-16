أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنهاتتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في السابع من ديسمبر الجاري، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مواطناً مصرياً لاقوا حتفهم.

وأفادت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان لها اليوم (الثلاثاء) أنه فور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفين الذين تم انتشال جثثهم، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث تواصلت السفارة المصرية في أثينا مع أسر المتوفين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

وجددت الوزارة المصرية مناشداتها للمواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظًا على أرواح المواطنين، وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنياً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، كما تقدمت بالتعازي إلى أهالي المتوفين ممن لاقوا حتفهم خلال هذا الحادث الأليم.