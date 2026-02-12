يدرك الهلال في لقائه المرتقب أمام الاتفاق غداً (الجمعة) أن أي تعثر قد يكلّفه الصدارة في مرحلة حساسة من الموسم، خصوصًا مع اشتعال المنافسة وتقارب النقاط. مواجهة الاتفاق ليست مجرد ثلاث نقاط، بل اختبار لقدرة القائمة الجديدة التي قدمها إنزاغي ونجاعة الخيارات الفنية، ورسالة مبكرة بأن «الزعيم» لن يفرط في الصدارة بسهولة.

نقطة واحدة فقط تفصل «الزعيم» عن أقرب مطارديه (النصر)، ما يجعل الانتصار الخيار الوحيد لضمان البقاء في القمة.

50 نقطة وترقب هلالي للمزيد

الهلال يدخل الجولة الـ22 متصدرًا بـ50 نقطة، بفارق نقطة عن النصر الوصيف (49)، وثلاث نقاط عن الأهلي الثالث (47)، فيما يحل الاتفاق سادسًا بـ35 نقطة، طامحًا تعكير صفو المتصدر. وتنطلق المواجهة عند الساعة 6:25 مساءً بتوقيت المملكة، وسط ترقب جماهيري كبير وأجواء منتظرة مشتعلة في «المملكة أرينا».

دفعة معنوية قبل القمة

تلقت الجماهير الهلالية أنباء إيجابية بعودة المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي للتدريبات الجماعية بعد برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، ما يمنح المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي حلولًا إضافية في الخط الخلفي قبل موقعة لا تقبل أنصاف الحلول.

ليوناردو بدلاً من نونيز… قرار فني حاسم

وقبل ساعات من المواجهة المرتقبة، أتمت إدارة الهلال إجراءات تعديل القائمة المحلية، بإضافة المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مقابل إسقاط اسم الأوروجوياني داروين نونيز من قائمة دوري روشن، مع الإبقاء عليه في قائمة دوري أبطال آسيا للنخبة.

القرار يعكس توجهًا فنيًا واضحًا من إنزاغي لإعادة ترتيب الأوراق الهجومية، خصوصًا بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، ما فرض تعديلات تنظيمية تتماشى مع لوائح التسجيل وعدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم.

نونيز، الذي انضم في الصيف قادمًا من ليفربول، لم ينجح في فرض نفسه كمهاجم أول، ليمنح الجهاز الفني ليوناردو ثقته ليكون أحد رهانات المرحلة الحاسمة.

قائمة الأجانب… مزيج الخبرة والقوة

وضمّ إنزاغي ليوناردو إلى قائمة الثمانية الأجانب فوق 21 عامًا في المسابقات المحلية، إلى جانب:

•ياسين بونو

•خاليدو كوليبالي

•ثيو هيرنانديز

•روبن نيفيز

•سيرجي سافيتش

•مالكوم

•كريم بنزيما

في المقابل، يستمر نونيز وبابلو ماري في قائمة دوري أبطال آسيا فقط.

كما سجّل الهلال الحارس الفرنسي ماتيو باتوبييه والمدافع التركي يوسف أكتشيشك ضمن قائمة المواليد، فيما قُيّد سايمون بوابري وقادر ميتي في قائمة تحت 21 عامًا المشاركة في دوري «يلو»، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بقيادة محمد الشلهوب.

ووفق لوائح لجنة الاحتراف، يحق للهلال إشراك 8 لاعبين أجانب في كل مباراة بدوري روشن من أصل 12 مسجلين محليًا.