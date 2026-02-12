عدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي بالخفض إلى 850 ألف برميل يوميًا، من تقديرها السابق البالغ 930 ألف برميل يوميًا، وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتأثير ارتفاع أسعار الخام على الاستهلاك، وذلك بعد نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 770 ألف برميل يوميًا في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تواصل اقتصادات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاستحواذ على كامل الزيادة المقدرة.



تراجع المعروض



وأعلنت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر، اليوم، تراجع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا في يناير ليصل إلى 106.6 مليون برميل يوميًا، مع تأثير الطقس الشتوي القاسي على عمليات الإنتاج في أمريكا الشمالية، إلى جانب تقلص تدفقات الخام الكازاخستاني والروسي والفنزويلي.



وتتوقع الوكالة حاليًا ارتفاع الإنتاج العالمي من النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا هذا العام ليصل إلى 108.6 مليون برميل يوميًا.