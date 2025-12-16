اتهمت الشرطة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، رجلين ينتميان إلى حزب الله بارتكاب جرائم إرهابية في إطار تحقيق استباقي أجرته شرطة مكافحة الإرهاب في لندن.



ويواجه أنيس مكي، البالغ من العمر 40 عاماً، تهمة حضور معسكر تدريب إرهابي في قاعدة بركة جبور الجوية في لبنان عام 2021، والمشاركة في التحضير لأعمال إرهابية، والانتماء إلى حزب الله، والتعبير عن دعمه لكل من حزب الله وحركة حماس المحظورة، كما يُتهم محمد هادي، البالغ من العمر 33 عاماً، بالانتماء إلى حزب الله وحضور معسكر تدريب في بفلية جنوب لبنان عام 2015، وفي قاعدة بركة جبور الجوية عام 2021.



واعلن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في لندن القائد دومينيك مورفي، أن هذه الاعتقالات والاتهامات في أعقاب تحقيق دقيق أجراه محققو وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، بالتعاون الوثيق مع عدد من زملائهم في أجهزة إنفاذ القانون في الخارج، موضحاً أنه لا يرى تهديداً مستمراً للجمهور نتيجة لأنشطة هذين الشخصين.



ومن المقرر مثول الرجلين أمام محكمة وستمنستر الجزئية في وقت لاحق من اليوم.



ودانت النيابة العامة الملكية بست تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 لمكي، وثلاث تهم لكاسير.



وألقى المحققون القبض على الرجلين في إبريل الماضي في منزليهما، ثم أُفرج عنهما بكفالة، وأُعيد اعتقالهما في 10 ديسمبر، ووُضعا رهن الاحتجاز قبل توجيه تهم الإرهاب إليهما.