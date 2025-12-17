غيّب الموت اليوم (الأربعاء)، صانع المحتوى صالح بن علي التركي، إثر تعرّضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، بعد عودته من رحلة خارجية، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعاً، قبل أن يُعلن عن وفاته، وسط حالة من الحزن العميق التي خيّمت على أسرته وأصدقائه. وسيُصلى عليه عصر غد (الخميس) في جامع المهيني بالرياض. والفقيد شقيق حميدان التركي.



ويُعد صالح التركي أحد الوجوه الشابة التي برزت في مجال صناعة المحتوى الرقمي، وقدّم عبر منصات التواصل الاجتماعي محتوى اجتماعياً وإنسانياً اتسم بالبساطة والصدق، وعكس من خلاله جانباً من الحياة اليومية بروح إيجابية، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة وتفاعلاً لافتاً، خصوصاً بين فئة الشباب.



واشتهر الراحل بأخلاقه العالية وتواضعه، وحرصه الدائم على بث رسائل التفاؤل والاهتمام بالآخرين، إضافة إلى مشاركته في مبادرات اجتماعية ومواقف إنسانية تركت أثراً طيباً في نفوس متابعيه، الذين عبّروا عن حزنهم الكبير لفقدانه، مستذكرين مواقفه وكلماته ومحتواه الذي كان يحمل طابعاً صادقاً بعيداً عن التكلف.



وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً عقب إعلان الخبر، وتصدّر اسم صالح التركي قوائم الأكثر تداولاً، وتدفقت رسائل التعزية والدعاء من شخصيات اجتماعية وإعلامية ومتابعين، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.