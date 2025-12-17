يشعر نادي مانشستر يونايتد بالاستياء من منتخب المغرب، بعد منع لاعبه نصير مزراوي من اللعب مع الفريق أمام بورنموث، أول أمس (الإثنين)، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم (الأربعاء).



وقرر المنتخب المغربي، الذي يستهل مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها أمام منتخب جزر القمر الأحد القادم، استدعاء مزراوي (28 عاماً) فيما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخيراً بدء فترة انضمام اللاعبين الدوليين للمنتخبات المشاركة في المسابقة القارية أول أمس.



والتقى مانشستر يونايتد مع ضيفه بورنموث في تلك الليلة، ولم يتمكن من إشراك مزراوي في المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4، بعد أن رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم السماح للاعب، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، بالمشاركة.



وذكرت بي أيه ميديا أنه تم رفع الأمر إلى فيفا، حيث شعر مانشستر يونايتد بخيبة أمل كبيرة وشعر بأنه عوقب بشكل غير عادل بسبب وضع هذا الجدول الخاص بالمباريات، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



وكان البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يتوقع أن يكون مزراوي، الذي تدرب مع زملائه يوم الأحد الماضي، قبل رحيله عن الفريق، جاهزاً للمشاركة.



في المقابل، تمكن برايان مبويمو وأماد ديالو من اللعب أمام بورنموث بعد أن أجرى مانشستر يونايتد محادثات مثمرة مع اتحادي الكاميرون وكوت ديفوار لكرة القدم على الترتيب.