أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم (الأربعاء)، عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح «فيفا» في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم توزيع 727 مليون دولار أمريكي على الاتحادات الوطنية الأعضاء المشارِكة في نسخة العام القادم من الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض.

زيادة تتجاوز 50%

وستُخصَّص الحصة الأكبر - 655 مليون دولار (بزيادة تفوق 50% من المبلغ الذي تم تخصيصه في النسخة السابقة) - للجوائز المالية التي ستوزَّع على المنتخبات المشارِكة الـ48، على النحو التالي:

البطل: 50 مليون دولار.

الوصيف: 33 مليون دولار.

صاحب المركز الثالث: 29 مليون دولار.

صاحب المركز الرابع: 27 مليون دولار.

أصحاب المراكز من 5 إلى 8: مبلغ 19 مليون دولار.

أصحاب المراكز من 9 إلى 16: مبلغ 15 مليون دولار.

أصحاب المراكز من 17 إلى 32: مبلغ 11 مليون دولار.

أصحاب المراكز من 33 إلى 48: مبلغ 9 ملايين دولار

وسيحصل كل منتخب متأهل على مبلغ 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف التحضير للبطولة، ما يعني أن كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المشارِكة سيضمن حصوله على ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار مقابل مُشاركته في نسخة العام القادم.

مجموعة الأخضر

ويوجد الأخضر السعودي في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.