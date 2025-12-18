أظهرت إحصاءات كفاءة الطاقة لعام 2024 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع إجمالي الوفر في الطاقة الأولية الناتج عن مبادرات كفاءة الطاقة بنسبة 22.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 662 ألف برميل بترول مكافئ يومياً.

وبيّنت الإحصاءات أن الوفر في قطاع المباني (السكني، الحكومي، والتجاري) بلغ 484 ألف برميل بترول مكافئ يومياً، فيما بلغ الوفر في قطاع النقل نحو 70 ألف برميل بترول مكافئ يومياً، وسجل قطاع الصناعة وفراً قدره 41 ألف برميل بترول مكافئ يومياً.

وسجلت إحصاءات عام 2024 ارتفاعاً طفيفاً في إجمالي كثافة استهلاك الطاقة بنحو 0.7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 393 برميل بترول مكافئ لكل مليون ريال. ووفق توزيع القطاعات، بلغت كثافة استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة نحو 172 برميل بترول مكافئ لكل مليون ريال، وفي قطاع المباني نحو 118 برميلاً، بينما سجل قطاع النقل 80 برميلاً، وبلغت الكثافة في القطاعات الأخرى نحو 24 برميلاً لكل مليون ريال.

وأوضحت البيانات أن معدل استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني (السكني، الحكومي، والتجاري) شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1% خلال عام 2024م، ليصل إلى 23 ميجاواط ساعة لكل مستهلك مقارنة بعام 2023.

وفيما يخص استهلاك الأفراد، سجل متوسط استهلاك الفرد من الغازات البترولية المسالة ارتفاعاً من 87 لتراً للفرد في عام 2023 إلى 89 لتراً للفرد في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 2.4%. في المقابل، انخفض متوسط استهلاك الفرد من البنزين من 863 لتراً للفرد في عام 2023 إلى 838 لتراً للفرد في عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 2.9%.

وأفادت الهيئة بأن نشرة إحصاءات كفاءة الطاقة تعتمد على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الطاقة وبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وتغطي سلسلة زمنية تمتد من عام 2020 حتى 2024، على أن تصدر النشرة بصفة سنوية، مع إتاحة تقرير خاص بالمنهجية والجودة