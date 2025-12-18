بهدف تعزيز حضور الأدب في حياة الأطفال واليافعين، وتنمية مهاراتهم الإبداعية عبر تجربة ثقافية متكاملة، انطلقت أمس، في محافظة القطيف فعاليات أسبوع الطفل الأدبي 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويستمر أربعة أيام؛ ويقدم برنامجًا متنوعًا يشمل ورشًا في الكتابة الإبداعية، ومسرحًا قصصيًا، ولقاءات تفاعلية تسهم في تحويل القراءة إلى تجربة ممتعة ومغامرة معرفية، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين في أدب الطفل وصناعة المحتوى الثقافي.



وتتيح الفعاليات للأطفال واليافعين مساحات تطبيقية للتفاعل مع النصوص الأدبية، وممارسة مهارات السرد والخيال، ضمن أنشطة تجمع بين التعلم والترفيه، وتدعم اكتشاف المواهب الأدبية في سن مبكرة.