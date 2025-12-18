أوضح مدرب فريق إنتر ميلان كريستيان كيفو أن فريقه بات معتادا على ضغط المباريات وتواليها، مضيفا: «نحن نلعب كل 72 ساعة تقريبا، لكن تفكيرنا الآن منصب فقط على مباراة نصف النهائي»، مشدداً على أن فريقه يدخل بطولة السوبر الإيطالي بطموح كبير ورغبة متجددة في مواصلة الأداء الذي يقدمه هذا الموسم، مشيرا إلى أن التركيز الكامل ينصب حاليا على مواجهة الدور نصف النهائي. وقال كيفو خلال المؤتمر الصحافي: «نلعب كل مباراة برغبة وطموح، ونعمل باستمرار على التحسن من أجل الاستمرار بالطريقة التي نريدها هذا الموسم».



وتطرق كيفو إلى ترتيبات وصول الفريق إلى الرياض، مبينا أنه فضّل الوصول المبكر من أجل التكيف مع الأجواء، قائلا: «كنت أعلم أن الأجواء في الرياض باردة، وطلبت الوصول اليوم، لكن لعدم توفر رحلات مناسبة حضرنا قبل يومين من المباراة».



وأكد مدرب إنتر ميلان حرصه على الجوانب النفسية والمعنوية للاعبين، موضحا: عملت ما يلزم ليكون اللاعبون سعداء ومتحمسين، ونحن نحاول تقديم أفضل ما لدينا بشكل يومي.