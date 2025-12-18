أكد لاعب فريق بولونيا، لورينزو دي سيلفيستري، أن مشاركة فريقه في بطولة السوبر الإيطالي جاءت نتيجة مسيرة طويلة من العمل والتحديات، مشددًا على أن الفريق بات اليوم أكثر نضجًا وطموحًا بعد التتويج بلقب كأس إيطاليا.



وقال دي سيلفيستري خلال المؤتمر الصحفي: «انطلقنا من الأسفل، وواجهنا صعوبات وعقبات كثيرة، لكننا بدأنا نُعرّف بأنفسنا وبفريقنا، خصوصًا بعد تحقيق كأس إيطاليا، وهو إنجاز يعكس حجم الجهد الذي بذل خلال الفترة الماضية».



وأضاف أن بولونيا يدخل البطولة بطموح كبير وثقة تامة، موضحًا: «من يعرفنا جيدًا يدرك ما قدمناه في المرحلة السابقة. علينا أن نكون هادئين قبل المواجهة، وكل لاعب سيقدم أقصى ما لديه داخل الملعب».



وأشاد لاعب بولونيا بدور الجهاز الفني، مؤكدًا أن المدرب كان عنصرًا حاسمًا في تحقيق لقب كأس إيطاليا، قائلاً: «بفضل المدرب والعمل الجماعي نجحنا في التتويج، ونحن نحترم جميع الفرق المشاركة، وسنبذل كل ما يلزم من أجل الوصول إلى المباراة النهائية».