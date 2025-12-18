أكد مدرب فريق بولونيا، فينتشينزو إيتاليانو، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، مشددًا على أن التواجد في هذا الحدث جاء عن جدارة بعد التتويج بكأس إيطاليا عقب سنوات طويلة من الغياب.



وقال إيتاليانو خلال المؤتمر الصحفي: «نحن سعداء بالتواجد هنا برفقة 3 فرق كبيرة، وعلينا أن نثبت أننا جاهزون. الفوز بكأس إيطاليا منحنا هذا الاستحقاق، ونحن نمر حاليًا بحالة فنية وذهنية جيدة، مع ثقة كاملة بما نملكه».



وحول المواجهة المرتقبة، أوضح أن الإنتر فريق قوي وكبير، مؤكدًا أن فريقه سيلعب وفق إمكانياته، وأن طبيعة مباريات الكؤوس تختلف عن الدوري، مضيفًا: «قد تصل المباراة إلى ركلات الترجيح، وندرك تمامًا صعوبة المواجهة، لكننا لا نملك ما نخسره».



وأشار مدرب بولونيا إلى التطور الكبير الذي شهده الفريق خلال الفترة الماضية، وسعيه الدائم لمواصلة المنافسة على الألقاب، قائلاً: «فريقنا تطور كثيرًا ونطمح لتحقيق المزيد».



وعن الجانب الجماهيري، قال: «غدًا سنرى جماهير كبيرة في المدرجات، وسنبذل كل ما لدينا ليشاهدوا المستوى الذي وصل إليه بولونيا».



وتطرق إيتاليانو إلى الجوانب الفنية، مبينًا أن الفريق عانى سابقًا من بعض الصعوبات الدفاعية، إلا أن اكتمال الصفوف حاليًا يمنحه الثقة، مؤكدًا ضرورة الظهور بصورة مميزة في المواجهة المقبلة، معبرًا عن فخره بمنافسة الأندية الكبرى على اللقب.



وحول جاهزية اللاعبين، أوضح أن إيموبيلي غير جاهز لبدء المباراة، مع إمكانية مشاركته وفق مجريات اللقاء.



وفي ختام حديثه، أشاد إيتاليانو بالتطور الذي تشهده كرة القدم السعودية، قائلاً: «أشاهد رغبة كبيرة في تطوير البنى التحتية، وهي مؤشرات واضحة على التطور الذي تعيشه الكرة السعودية، خاصة مع استضافة كأس العالم 2034».