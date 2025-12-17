أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، بريندان رودجرز، أن متطلبات كرة القدم الحديثة باتت تفرض وجود مدير رياضي ضمن منظومة العمل الاحترافي، مشيراً إلى أن تصريحه السابق الذي أبدى فيه عدم رغبته بالعمل مع مدير رياضي يعود إلى مرحلة مختلفة من مسيرته التدريبية ولم يعد يعكس قناعاته الحالية.



جاء ذلك في رد رودجرز على سؤال «عكاظ» بشأن حديثه السابق، خلال ظهوره الإعلامي الأول مدرباً لنادي القادسية، إذ أوضح أن ذلك التصريح ارتبط بفترة وصفها بـ«كرة القدم القديمة»، مؤكداً أن واقع اللعبة اليوم تغيّر بشكل جذري، وأصبح وجود المدير الرياضي عنصراً أساسياً في نجاح الأندية واستدامة عملها الفني. وأضاف أن الحديث يعود إلى مرحلة مبكرة من مسيرته، عبّر خلالها عن رأي نابع من سن أصغر وحماس أكبر، معرباً عن شعوره بشيء من الحرج لإعادة طرحه في الوقت الحالي.



وأشاد رودجرز بمنظومة العمل في نادي القادسية، معتبراً النادي محظوظاً بوجود المدير الرياضي كارلوس أنتون، إلى جانب الرئيس التنفيذي جيمس بيسجروف، لما يقدمانه من دعم واضح للعمل الفني وتنظيم احترافي يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة.



وعبّر مدرب القادسية عن سعادته الكبيرة بتجربته الحالية مع النادي، مؤكداً أن الحافز الحقيقي وراء قبوله المهمة التدريبية يتمثل في التحدي الذي وجده داخل القادسية، وما لمسه من تنظيم مميز وكوادر طموحة، الأمر الذي يوفر بيئة مناسبة لتقديم عمل احترافي يواكب تطلعات الجماهير.



وشدد رودجرز على أن التواصل سيكون مفتوحاً مع جميع منسوبي النادي، مع الالتزام بتقديم عمل عالي الجودة يستند إلى خبرة تدريبية تمتد لأكثر من 30 عاماً. وأوضح أن طموحه يتمثل في تحقيق البطولات مع القادسية، مع تبنّي أسلوب لعب هجومي، مؤكداً أن الفوز يبقى مطلباً أساسياً رغم إدراكه قوة المنافسة في الدوري السعودي، الذي يشهد تطوراً لافتاً على مستوى اللاعبين والمدربين.



وأشار إلى أن فلسفته التدريبية تقوم على المزج بين المدرسة الكروية الإنجليزية والأوروبية، لافتاً إلى أن العناصر الحالية في الفريق تمثل أحد أبرز نقاط القوة، في ظل وضوح الأدوار لدى اللاعبين ووجود رغبة مشتركة في التطوير. كما عبّر عن إعجابه بما شاهده من التزام وأداء في التدريبات، مثمناً دعم إدارة النادي للأفكار التطويرية، ومؤكداً في الوقت ذاته أهمية الدور الذي يضطلع به المدير الرياضي في تعزيز العمل الفني داخل الفريق.



واختتم رودجرز حديثه بالتأكيد على تطلعه لظهور سريع لهوية واضحة للفريق منذ المباريات الأولى، مع الحرص على البناء على العمل الإيجابي الذي قدمه المدرب السابق ميشيل.



وأوضح أن الهدف في الموسم الحالي يتمثل في إنهاء الدوري في أعلى مركز ممكن، مع الجاهزية للتعامل مع الضغوط والتحديات، إلى جانب التركيز على تطوير لاعبي الفئات السنية ومنح العناصر الشابة الفرصة لتمثيل الفريق الأول خلال المرحلة القادمة.