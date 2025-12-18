ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطاباً من البيت الأبيض بشأن سياسات إدارته.

وقال ترمب للأمريكيين في خطابه: «الآن، لديكم رئيس يناضل من أجل الشعب الملتزم بالقانون والمجتهد في بلادنا، أولئك الذين يديرون شؤون هذه الأمة ويجعلونها تعمل»، مضيفاً: «بعد عام واحد فقط، حققنا أكثر مما كان يتخيله أي شخص».

وأكد الرئيس الأمريكي أنه حين تولى المنصب كان التضخم في أسوأ حالاته منذ 48 عامًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وجعل الحياة باهظة الثمن لملايين الأمريكيين. وأضاف: على مدار الأشهر الـ 11 الماضية، حققنا تغييرات إيجابية في واشنطن أكثر من أي وقت مضى".

أنهيت النووي الإيراني

وتابع ترمب: على مدى السنوات الأربع الماضية، حكمت الولايات المتحدة من قبل سياسيين لم يقاتلوا إلا من أجل المقربين، والمهاجرين غير الشرعيين، والمجرمين المحترفين، وجماعات الضغط التابعة للشركات، والسجناء، والإرهابيين، وقبل كل شيء، الدول الأجنبية التي استغلتنا إلى مستويات لم نشهدها من قبل".

وقال: «انخفضت كميات المخدرات التي يتم تهريبها عبر المحيطات والبحار بنسبة 94%. لقد حطمنا قبضة المتطرفين اليساريين المتشددين في مدارسنا، لقد أعدتُ القوة الأمريكية، وأنهيتُ 8 حروب في عشرة أشهر، ودمرتُ التهديد النووي الإيراني، وأنهيتُ الحرب في غزة، محققًا بذلك، ولأول مرة منذ 3000 عام، السلام في الشرق الأوسط».