تنطلق اليوم منافسات الأسبوع الثاني (الأخير) من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الرياض، بجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال، وبمشاركة (193) فارساً وفارسة من (19) دولة.



وشهد الأسبوع الأول مشاركة (173) فارساً وفارسة من (14) دولة، وإقامة (18) شوطاً لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم على مدى 3 أيام، تألق فيها الفرسان السعوديون الذين تجاوز عددهم (90) فارساً وفارسة، وحققوا العديد من المراكز الأولى والمتقدمة إضافة لتتويج الفارس الإيطالي إيمانويل كاميلي بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة الأربع نجوم.



كما تشهد منافسات الأسبوع الثاني، إقامة (18) شوطاً لفئتي النجمتين والخمس نجوم على مدى 3 أيام، يتضمنها شوط مؤهل إلى نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2026 بولاية تكساس الأمريكية، ويشارك فيها فرسان من الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، العراق، الأردن، المغرب، هولندا، فلسطين، بولندا، إسبانيا، سورية، اليمن، بلجيكا، كندا، إيطاليا، قطر، بجانب السعودية المضيفة بعدد (215) جواداً.



وأنهى الاتحاد السعودي للفروسية واللجنة المنظمة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة للبطولة، من تجهيز للميدان الرئيسي، وميادين الإحماء، وإسطبلات ومرافق الجياد، والخدمات اللوجستية والنقل، والقرية الرياضية، والمدرجات، ومناطق المشجعين.