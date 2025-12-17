أكد المدير الرياضي للفريق الأول بنادي القادسية كارلوس أنتون، أن مشروع نادي القادسية يقوم على إستراتيجية محددة وواضحة، تتضمن خططاً مرنة تتماشى مع متطلبات المراحل المختلفة، مشيراً إلى أن النادي يعمل وفق أسلوب وآلية واضحة في اختيار اللاعبين والمدربين بما يخدم أهداف المشروع على المديين القريب والبعيد.



وأوضح أن اختيار المدرب جاء بعد وضع معايير دقيقة تتوافق مع رؤية النادي، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية للتأكد من ملاءمته لتلك المعايير وقدرته على قيادة المرحلة القادمة بالشكل المطلوب.



وشدد أنتون على أن عملية بناء القادسية لا تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل تراعي أيضاً العادات والتقاليد والطاقة الإيجابية الموجودة داخل النادي، بما يسهم في خلق هوية متكاملة تعكس طموحات القادسية داخل وخارج الملعب.