​كشف مستشار قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، اللواء فلاح الشهراني، عن تحول عدن والمحافظات المجاورة لها إلى ورشة عمل في عدة مجالات.



وكتب الشهراني على حسابه في «إكس»: «بحمد الله ثم بتكاتف الجميع وبالتنسيق مع المحافظ وزير الدولة عبدالرحمن شيخ تتحول عدن والمحافظات المجاورة لها إلى ورشة عمل في عدة مجالات»، موضحاً أنه في مجال الصحة وصلت الى المخازن العامة للإمداد الدوائي 7 قاطرات أدوية متنوعة دعماً من المملكة لمستشفيات عدن والمحافظات المجاورة لها.



وأضاف: في الرياضة هناك دعم للدورات الرياضية المحلية في عدن ولحج والضالع وأبين بما فيها دوري المريسي وتقديم جوائز قيمة للفرق الفائزة.



وفي ما يتعلق بالثقافة أوضح الشهراني أن هناك رعاية لمسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك وتقديم جوائز عينية مميزة للفائزين ودعم لمبادرات المجلس العزابي الشبابي خلال الشهر الكريم.



واختتم منشوره بالقول: رمضان يجمعنا على الخير بإذن الله، والعمل مستمر.