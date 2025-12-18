انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للصحافة الرياضية، أمس (الأربعاء) الدكتور تركي العواد من المملكة العربية السعودية رئيساً للاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتزكية، وانتخبت الإعلامي القطري علي عيسى نائباً عن قارة آسيا، لأربع سنوات قادمة.



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي الذي عُقد بالدوحة على هامش منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم FIFA قطر 2025 وسط أجواء اتسمت بالأخوّة والتوافق والتنافس الشريف بين ممثلي الصحافة الرياضية العربية.



وفي سياق متصل، أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار الدكتور هادي عبدالله وبدرالدين الإدريسي نائبين لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.



كما تم انتخاب علي عيسى (قطر) نائباً للرئيس عن قارة آسيا، وحسن خلف الله (مصر) نائباً للرئيس عن قارة أفريقيا، وباقي أعضاء المكتب التنفيذي وهم محمد ولد الحسن (موريتانيا)، مازن الريس (سورية)، رشيد نصار (لبنان)، عادل البلوشي (سلطنة عُمان)، عيسى شريدة (البحرين)، ياسر عائس (السودان).