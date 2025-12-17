دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأربعاء)، انطلاق التصفيات الأولية بالمنطقة المؤهلة للمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27، وذلك بحضور المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور خالد بن أحمد النجمي.

واطّلع أمير جازان خلال التدشين على آلية تنفيذ التصفيات، والفئات المشاركة، والجهود التنظيمية المبذولة لإنجاح المسابقة، التي تهدف إلى تشجيع حفظة كتاب الله الكريم، وتحفيزهم على الإتقان والتجويد، وترسيخ القيم الإسلامية المعتدلة.

ونوّه أمير المنطقة بهذه المناسبة، بما توليه القيادة من عناية فائقة بكتاب الله الكريم وأهله، مشيراً إلى ما تمثله هذه المسابقة من مكانة رفيعة في دعم حفظ القرآن الكريم ونشر تعاليمه السمحة.