مع التقدم في العمر تبدأ كثافة العظام بالتراجع، خصوصاً بعد سن الـ50 ما يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام. لكن خبراء التغذية أشاروا إلى أن «جبن القريش» يمكن أن يكون حلّاً بسيطاً وفعّالاً للحفاظ على صحة العظام.

ووفق تقرير نشره موقع Economic Times نقلاً عن مجلة «بريفينشن»، يحتوي جبن القريش على بروتين وكالسيوم يوفّران المادة الخام لتكوين العظام والحفاظ على بنيتها، إضافة إلى عناصر غذائية مثل المغنيسيوم والسيلينيوم وفيتامين K التي تدعم كثافة المعادن في العظام وتبطئ تطور هشاشتها.

ويؤكد دانيال ويزنيا خبير جراحة العظام في كلية الطب بجامعة ييل أن دمج جبن القريش في النظام الغذائي اليومي يوفّر دفعة قوية لتعزيز صحة العظام، خصوصاً للنساء بعد انقطاع الطمث، إذ قد تنخفض كثافة العظام بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات التالية.

كما أن الجبن القريش منخفض السعرات غني بالبروتين ويُشبع لفترة طويلة، ما يجعله مناسباً للحفاظ على الوزن وبناء العضلات، بينما يُصنّف ضمن الأطعمة الداعمة للحميات الغذائية لاحتوائه على قيمة غذائية عالية دون سكريات مضافة أو دهون مشبعة.

وتعتبر إضافة جبن القريش إلى الوجبات اليومية خطوة بسيطة لكنها فعّالة لصحة العظام، خصوصاً مع تغيّر حاجات الجسم مع التقدم في العمر.