رفع المنتخب السعودي الأولمبي رصيده إلى خمسة ألقاب في تاريخ بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً، بعد أن حققها أعوام 2008، 2012، 2014، 2016، و2025، مقابل لقب واحد لكل من منتخبات الإمارات وعمان والبحرين، ليؤكد حضوره المشرف ويفرض سيطرته التاريخية على البطولة الخليجية، ويثبت أنه الأكثر تتويجاً باللقب.



وكان «الأخضر الأولمبي» حقق كأس الخليج تحت 23 عاماً عقب انتصاره على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل، في المباراة الختامية التي أُقيمت على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وسجل هدفي منتخبنا الوطني: عبدالرحمن العبيد، وعبدالعزيز العليوة، وحصد نجما الأخضر حامد الشنقيطي أحسن حارس، وعبدالعزيز العليوة أفضل لاعب، في البطولة الخليجية تحت 23 عاما.



وكان المنتخب السعودي بدأ مشواره في البطولة الخليجية بالانتصار على منتخب البحرين بخماسية نظيفة، وفاز على منتخب الكويت بهدف مقابل لا شيء، وتعادل مع منتخب قطر إيجابيا 1/1، وتصدر المجموعة الأولى بـ7 نقاط، وكسب المنتخب الإماراتي في دور نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء، وحصد كأس الخليج عقب الفوز على منتخب العراق في المباراة النهائية بهدفين مقابل لا شيء.







