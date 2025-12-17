أعلن لاعب النصر السابق ونجم منتخب نيجيريا أحمد موسى اعتزاله اللعب الدولي، مُنهياً مسيرة حافلة مع منتخب نيجيريا امتدت نحو 15 عاماً. اللاعب البالغ 33 عاماً، والأكثر تمثيلاً لمنتخب "النسور الخضراء" بـ111 مباراة دولية، كشف قراره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّراً عن فخره بما قدّمه لبلاده.



وكان أحمد موسى قد بدأ رحلته الدولية عام 2010 وهو في السابعة عشرة من عمره وسبق له أن حقق بطولة كأس أمم أفريقيا ، كما يعتبر أفضل هداف نيجيري في تاريخ كأس العالم، وحمل شارة القيادة وترك بصمة واضحة في تاريخ المنتخب.



يذكر أن موسى سبق له تمثيل فريق النصر بين عامي 2018-2020 وخاض مع العالمي 57 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه، وساهم بحصول الفريق على بطولة الدوري موسم 2018-2019 وكأس السوبر السعودي.