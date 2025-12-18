أكد مدرب المنتخب السعودي رينارد السعي لتحقيق الفوز للحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، خلال المواجهة أمام الإمارات غدٍ على استاد خليفة الدولي في المباراة الترتيبية لتحديد المركز الثالث والرابع.



وقال رينارد خلال مؤتمر صحفي: «إن تحضيرات المنتخب كانت جيدة بعد خوض مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الأردني، وبات التركيز منصباً على تقديم أفضل مستوى للخروج بالنتيجة المرجوة أمام منتخب الإمارات».



وأوضح «رينارد» أن المستوى الذي قدمه المنتخب السعودي في هذه النسخة من البطولة لم يكن مرضياً، وكان الطموح المنافسة على اللقب وليس على المركز الثالث، مشيراً إلى وجود أسباب عدة لعدم القدرة على بلوغ النهائي.



ونوه بأن جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم في هذه البطولة للخروج بالنتائج التي ترضي الطموحات، ولم يدخروا أي جهد، مضيفاً أنه يتحمل نتيجة أي خسارة في المباريات باعتباره يقف على رأس الجهاز الفني للمنتخب.



وأضاف رينارد: «المنتخب السعودي لم يحقق أي لقب منذ عام 2002، وهذا يجعلنا نفكر بعمق حول الأسباب التي أدت لهذا الغياب عن منصات التتويج لسنوات طويلة، وبالنسبة لي أرى من المهم أن يكون اللاعبون أكثر تنافسية خلال مباريات الدوري السعودي من خلال المشاركة بشكل أساسي، ويكونوا أكثر فاعلية في التأثير على النتائج بالمباريات المحلية».



وأشاد بالمستوى الفني العام لبطولة كأس العرب، مؤكداً أن المباريات كانت على درجة عالية من التنافسية وسط أجواء جماهيرية مميزة، ساهمت في تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، عطفاً على التنظيم الرائع والجودة العالية للملاعب التي أقيمت عليها المنافسات.



وختم قائلاً: «أعتقد أننا حصلنا على بعض المكاسب بالمشاركة في هذه البطولة، التي كانت فرصة للتحضير لخوض بطولة كأس العالم 2026، وعلى اللاعبين أن يعدوا أنفسهم جيداً؛ لأن المونديال بطولة مهمة لتمثيل المملكة العربية السعودية بشكل أفضل».