غزا اللاعبون الفرنسيون نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت اليوم (الإثنين)، بعد سلسلة من الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد، وكانت آخر الصفقات الفرنسية المهاجم قائد الاتحاد السابق كريم بنزيما، في صفقة انتقال حُر.



ويعتبر كريم خامس لاعب فرنسي يمثل الزعيم منذ تأسيسه حتى اللحظة.



وكان أول لاعب من الجنسية الفرنسية يمثل الأزرق المهاجم بافيتيمبي غوميز الذي حقق نجاحات كبيرة مع الزعيم خلال ارتدائه قميص النادي، متوجاً بالبطولات والصعود لمنصات التتويج الواحدة تلو الأخرى.



وكانت ثاني الصفقات الفرنسية الهلالية ممثلةً في المدافع الدولي ثيو هيرناديز الذي أنهى مجلس الإدارة السابق برئاسة فهد بن نافل إجراءات التعاقد معه، في صفقة مدتها 3 أعوام، قادماً من نادي ميلان الإيطالي.



أما ثالث الصفقات التي أبرمتها الإدارة الهلالية الحالية كانت انتقال المهاجم الفرنسي محمد قادر ميتي القادم من نادي ستاد رين الفرنسي، وذلك لمدة 3 أعوام ونصف.



ورابع الصفقات الهلالية خلال فترة الانتقالات الشتوية كانت من نصيب الفرنسي لاعب خط الوسط سايمون بوابري قادماً من نادي نيوم، وذلك لمدة 3 أعوام ونصف.



أما أبرز الصفقات الفرنسية والأكثر انتشاراً وخامس لاعب فرنسي ينضم لكتيبة الزعيم نجم الاتحاد السابق المهاجم كريم بنزيما وذلك لمدة عام ونصف، في صفقة انتقال حر بعد أن نجحت الإدارة الحالية برئاسة الأمير نواف بن سعد في إغلاق الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.