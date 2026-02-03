يضع مدربا فريقي النصر والاتحاد جيسوس وكونسيساو اللمسات الفنية على التشكيلتين الأساسيتين اللتين سيخوضان بها مواجهة «الكلاسيكو» المقرر موعدها (الجمعة) القادمة، الساعة 8:30 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة (21) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري كل من المدربين مناورة كروية رئيسية سيركزان خلالها على تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية المطوبة في مباراة «الكلاسيكو» المرتقبة.



ويسعى مدربا الفريقين جيسوس وكونسيساو لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مواجهة «الكلاسيكو» القادمة، فالفريق النصراوي يطمح في تحقيق لقب دوري روشن، فيما الفريق الاتحادي يتطلع للوصول لمراكز المقدمة في الدوري.



وتعتبر مواجهة «الكلاسيكو» الرابعة بين فريقي الاتحاد والنصر في الموسم الحالي، إذ نجح المدرب جيسوس في قيادة النصر لتفوق على الاتحادي مرتين «الأولى» في دور نصف النهائي بكأس السوبر في هونغ كونغ بنتيجة 1/2، وفي لقاء الدور الأول في دوري روشن بهدفي مقابل لا شيء إبان إشراف المدرب الفرنسي السابق لوران بلان على تدريب فريق الاتحاد، واستطاع المدرب كونسيساو قيادة الفريق الاتحادي لإقصاء فريق النصر من دور ثمن النهائي بكأس الملك بنتيجة 1/2، وستكون مباراة «الكلاسيكو» القادمة بين الفريقين المواجهة الثانية بين المدربين البرتغاليين جيسوس وكونسيساو في الموسم الحالي، فهل يؤكد كونسيساو تفوقه على مواطنه في دوري روشن أم يرد جيسوس اعتباره من خروج فريقه من كأس الملك بتحقيق الانتصار في الدوري.



يذكر أن الفريق النصراوي يحتل المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد الفريق الاتحادي في المركز السادس برصيد 34 نقطة في سلم ترتيب فرق دوري روشن.







