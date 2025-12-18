توقفت مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العرب 2025 بقطر بين منتخبَي السعودية والإمارات بشكل مفاجئ، بعد أن اجتاحت الأمطار الغزيرة أرضية ملعب خليفة الدولي في الشوط الثاني، ما أجبر حكم المباراة على تأجيل استمرار اللعب حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وأنهى المنتخبان الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد مباراة شهدت سيطرة واضحة للأخضر السعودي بنسبة استحواذ 58٪، مع محاولات هجومية متكررة لم تستثمر بالشكل الأمثل، في مقابل دفاع منظم للأبيض الإماراتي وهجمات مرتدة سريعة قادها يحيى الغساني وعلي صالح.

وشهدت المباراة لحظات مثيرة، كان أبرزها هدف ملغى لسالم الدوسري بداعي التسلل، وتصديات متتالية لحارسي المرميين، فيما لم تُستثمر الفرص المهدرة، لتبقى نتيجة التعادل السلبي حتى لحظة إيقاف المباراة.

ويتطلع المنتخبان إلى استئناف اللقاء بعد توقف الأمطار، وسط توقعات بجولات حماسية ومحاولات مكثفة لكلا الفريقين لضمان المركز الثالث في البطولة.