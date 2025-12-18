فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، عقوبات على 41 سفينة إضافية ضمن ما يعرف باسم «أسطول الظل» الروسي لناقلات النفط، ليصل إجمالي عدد السفن المدرجة على قائمة العقوبات إلى نحو 600.



وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن هذه السفن تضاف إلى قائمة السفن الخاضعة لحظر دخول الموانئ وحظر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالنقل البحري، وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات، مبيناً أن الغرض من هذا الإجراء هو استهداف ناقلات النفط غير التابعة للاتحاد الأوروبي التي تتحايل على آلية تحديد سقف لأسعار النفط، أو تدعم قطاع الطاقة الروسي، أو السفن المسؤولة عن نقل معدات عسكرية إلى روسيا أو المشاركة في نقل حبوب أوكرانية مسروقة.



وأكد المجلس أن الاتحاد الأوروبي لا يزال على أهبة الاستعداد لتكثيف الضغط على روسيا بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات.



في الوقت ذاته، أظهر إشعار حكومي صدر، اليوم، أن بريطانيا فرضت عقوبات على 24 فرداً وكياناً في إطار نظام العقوبات على روسيا، بما شمل شركتي النفط الروسيتين تاتنفت وروسنفت.



يذكر أن مصطلح «أسطول الظل» يستخدم للإشارة إلى ناقلات النفط القديمة المخفية للتغلب على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.



وكانت وكالة (بلومبيرغ) قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي لتكثيف الضغط على موسكو في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق السلام مع أوكرانيا.



وكان الكرملين، قد حذر أمس من فرض عقوبات أمريكية محتملة على روسيا، معتبراً أنه يضر بالتحسن في العلاقات مع واشنطن.