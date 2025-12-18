اتهمت شبكة أطباء السودان، اليوم (الخميس) قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، بقتل 16 شخصاً، بينهم نساء وكبار سن وأطفال، وإصابة آخرين؛ جراء القصف المدفعي المتعمد على مدينة الدلنج خلال الـ48 ساعة الماضية.



وأعربت الشبكة عن إدانتها بأشد العبارات للقصف المتعمد الذي نفذته الدعم السريع وحركة «الحلو» على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، موضحة أن استهداف المناطق السكنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ويضاعف من معاناة المواطنين ويزيد الضغط على المرافق الصحية التي تعاني أصلاً من شح الإمكانيات.



وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع وحركة «الحلو» للوقف الفوري للهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان حماية الطواقم الطبية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين.



وكان 8 أشخاص قد قتلوا أمس بضربة نفذتها طائرة مسيرة في قرية بجنوب السودان.