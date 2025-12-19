وقّعت شركة تيك توك اتفاقاً لبيع كيانها في الولايات المتحدة إلى شركة مشتركة يسيطر عليها مستثمرون أمريكيون، وفق مذكرة داخلية اطّلع عليها موقع «أكسيوس».

ويغلق الاتفاق ملفاً استمر لسنوات بهدف إجبار الشركة الأم الصينية (بايت دانس) على بيع عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وتقرر إتمام الصفقة في 22 يناير القادم، بحسب المذكرة الداخلية التي أرسلها الرئيس التنفيذي لـ«تيك توك» شو تشيو، وستمتلك كل من أوراكل وسيلفر ليك وصندوق MGX الاستثماري ما مجموعه 45% من الكيان الأمريكي، وسيكون ثلث الشركة بيد جهات تابعة لمستثمرين حاليين في «بايت دانس»، في حين ستحتفظ «بايت دانس» بنحو 20% من الملكية.