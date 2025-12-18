حذّرت دراسات حديثة من المخاطر الصحية المحتملة للنوم مع سماعات الرأس؛ وهي عادة شائعة يمارسها ملايين الأشخاص يومياً، مؤكدة أن أضرارها قد تتجاوز إجهاد الأذن إلى تلف السمع، التهابات الأذن، اضطرابات النوم، وربما تترك آثاراً سلبية على القدرات الإدراكية على المدى الطويل، وفق ما ذكره موقع (القبس) في تقرير طبي متخصص.

وأوضح اختصاصيو السمع أن ارتداء السماعات أثناء النوم، خصوصاً عند مستويات صوت متوسطة إلى مرتفعة أو لفترات طويلة، يعرّض الأذن والدماغ لضغط مستمر في وقت يحتاج الجسم للراحة. وأظهرت دراسة سويدية أن المراهقين الذين يستخدمون السماعات لأكثر من ثلاث ساعات يومياً وبمستويات تفوق 85 ديسيبل كانوا أكثر عرضة لطنين الأذن ومشكلات سمعية، فيما واجه نحو 10% منهم مستويات صوت تعادل ضجيج دراجة نارية أو قطار مترو، ما تسبب لدى بعضهم بأضرار سمعية دائمة حتى في البيئات الهادئة.

كما حذّرت عيادة كليفلاند من أن استخدام السماعات الداخلية أثناء النوم قد يدفع شمع الأذن إلى عمق القناة السمعية، مسبباً انسدادات والتهابات قد تستدعي تدخلاً طبياً، إضافة إلى احتمالات تضرر أنسجة الأذن مع الاستخدام المطول. وأشار اختصاصيو الأعصاب إلى أن الصوت المستمر قد يعطل مراحل النوم العميق الضرورية لتنقية الدماغ، وقد يمنع سماع إنذارات الطوارئ خلال الليل.