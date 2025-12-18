كشفت بيانات حديثة أن 91 شخصاً حول العالم ورثوا ثروات تُقدّر بنحو 298 مليار دولار خلال 2025م، في مؤشر لافت على تسارع انتقال الثروات الضخمة بين الأجيال، وفق ما أوردته صحيفة (القبس) نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية.

وبحسب التقرير، فإن هذه الثروات جاءت نتيجة وفاة عدد من كبار الأثرياء والمؤسسين لشركات عالمية، ما أدى إلى انتقال مليارات الدولارات إلى الورثة في عام واحد فقط. ويعكس هذا الرقم حجم التركّز الكبير للثروة لدى شريحة محدودة للغاية، إذ حصل أقل من 100 شخص على ما يقارب 300 مليار دولار، وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول.

وأوضح التقرير أن قطاعي التقنية والاستثمار تصدّرا مصادر هذه الثروات، إلى جانب الصناعات التقليدية والخدمات المالية، في وقت تشهد الاقتصادات العالمية تفاوتاً متزايداً في توزيع الدخل. كما أشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الثروات انتقل داخل العائلات، ما يعزّز مفهوم «الثروة الموروثة» مقابل الثروة الناتجة عن العمل أو الابتكار الفردي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الظاهرة تفتح نقاشاً واسعاً حول عدالة توزيع الثروة ودور الضرائب على الميراث، خصوصاً مع اقتراب موجة انتقال ثروات أكبر خلال العقدين القادمين، تُقدّر بتريليونات الدولارات عالمياً.