شهدت حركة السفر الجوي اليوم (الجمعة) اضطرابات واسعة في عدد من كبرى مطارات العالم، لأسباب تقنية وتشغيلية، شملت مطارات باريس، وهيثرو في لندن، وإسطنبول، ومطار الشيخ حمد الدولي في الدوحة، إضافة إلى مطاري الملك خالد الدولي بالرياض ودبي.

وشهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض صباح الجمعة تأخيراً ملحوظاً في عدد كبير من الرحلات الجوية، شملت ناقلات محلية ودولية، ما أدى إلى تكدس المسافرين داخل صالات المطار.

وأوضح مطار الملك خالد الدولي، في بيان رسمي، أن التأخيرات جاءت نتيجة تزامن عدد من العوامل التشغيلية خلال اليومين الماضيين، من بينها تحويل عدد من الرحلات من مطارات أخرى إلى مطار الرياض، إضافة إلى أعمال صيانة مجدولة ضمن منظومة التزود بالوقود، ما انعكس على جداول بعض الرحلات، بما في ذلك تأجيل أو إلغاء عدد منها.

من جانبها، أفادت الخطوط السعودية بأن تحدياً تشغيلياً مؤقتاً في المطار أثّر في سير العمليات التشغيلية لعدد من شركات الطيران، من بينها «السعودية»، ما أدى إلى تأخير وإلغاء بعض الرحلات المغادرة والقادمة.