توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الخميس) استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما توقّع هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-36 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.