سجّل حجم الشحن بالسكك الحديدية في الصين نموًا مطردًا في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، مما أسهم في خفض التكاليف اللوجستية ودعم التشغيل المستقر للاقتصاد الوطني.

وذكرت المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية يوم الجمعة الماضي أن شبكة السكك الحديدية الوطنية نقلت خلال هذه الفترة إجمالي 3.7 مليار طن من البضائع، بزيادة قدرها 2.7% على أساس سنوي، في حين بلغ المتوسط اليومي لعدد عربات الشحن المحملة 187 ألف عربة، بزيادة 3.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الفترة ما بين يناير ونوفمبر الماضيين، ارتفع حجم شحن المواد المعدنية والحبوب بنسبة 8.5% و10% على أساس سنوي على التوالي.

وسجل الشحن الدولي أداءً مستقرًا في نوفمبر الماضي، إذ تم تشغيل إجمالي 1852 رحلة لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا بزيادة 21%مقارنة بالعام الماضي، مسجلًا أعلى مستوى شهري على الإطلاق، بينما نقل خط السكك الحديدية بين الصين ولاوس أكثر من 4.98 مليون طن من البضائع العابرة للحدود بزيادة 15% على أساس سنوي.