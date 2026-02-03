كشفت بيانات وزارة العمل الإسبانية، اليوم، أن معدل البطالة ارتفع بصورة حادة خلال شهر يناير الماضي.



وبحسب الوزارة، ارتفع عدد العاطلين المسجلين بواقع 30.3 ألف شخص في يناير الماضي ليصل إلى 2.44 مليون شخص.



ارتفاع شهري



وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاعاً شهرياً قدره 13.4 ألف شخص، وبالمقارنة مع العام الماضي، انخفضت البطالة بمقدار 160.3 ألف شخص.



وبحسب القطاعات الاقتصادية، تراجع معدل البطالة المسجل في قطاع البناء بمقدار 3793 شخصاً، وتراجع في قطاع الصناعة بمقدار 14 شخصاً فقط.



أدنى معدل



وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة في قطاع الخدمات بمقدار 35.07 ألف شخص، وفي قطاع الزراعة بمقدار 881 شخصاً.



كما أظهرت البيانات أن عدد العاطلين بين الأقل من 25 عاماً ارتفع بواقع 4040 شخصاً مقارنة بالشهر السابق، ولكنها سجلت أدنى معدل لها في يناير الماضي.