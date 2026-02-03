كشف رصد أجرته «عكاظ»، تسجيل سوق العمل السعودي نمواً لافتاً في توظيف السعوديين والسعوديات داخل القطاع الخاص بنهاية عام 2025، بمتوسط انضمام 130,028 مواطناً ومواطنة لسوق العمل، ليرتفع إجمالي السعوديين العاملين في القطاع إلى 2,573,621 موظفاً وموظفة، لترتفع نسبة العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 5.32%.

وأظهر الرصد، أن المرأة السعودية كانت المحرك الأبرز لهذا التوسع، إذ ارتفع عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص بنسبة 6.09%، بانضمام 61,696 سعودية جديدة خلال العام، ليستقر عدد الموظفات السعوديات عند 1,074,355 موظفة في القطاع الخاص، في مؤشر يعكس فاعلية برامج التمكين ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي جانب توظيف الرجال، شهد عام 2025 دخول 68,332 سعودياً جديداً إلى سوق العمل في القطاع الخاص، بنسبة نمو بلغت 4.78%، ليصل إجمالي السعوديين العاملين إلى 1,499,266 موظفاً، بما يؤكد استمرار قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل مستدامة وجاذبة للشباب السعودي.

وعلى مستوى سوق العمل بشكل عام، ارتفع إجمالي عدد العاملين في المملكة، من سعوديين وغير سعوديين، إلى 13,325,282 عاملاً، بزيادة قدرها 1.23 مليون موظف خلال عام واحد، وبنسبة نمو عامة بلغت 10.21%، ما يعزز مكانة الاقتصاد السعودي كأحد أكثر الاقتصادات قدرة على توليد الوظائف في المنطقة، مع تركيز متصاعد على رفع جودة ومعدلات التوطين.

يذكر، أن عام 2025 شهد إطلاق وتفعيل عدد من المبادرات الهادفة إلى رفع نسب التوطين في القطاع الخاص، شملت توسيع برامج الدعم والأجور، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تطوير آليات التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل، بما أسهم في تعزيز استدامة التوظيف ورفع جودة الفرص المتاحة للسعوديين والسعوديات.