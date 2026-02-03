أعلن مكتب الإحصاء الألماني الاتحادي أن نحو 17.6 مليون شخص في ألمانيا كانوا مهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي خلال العام الماضي، وهو ما يمثل 21.2% من إجمالي السكان.



وبالمقارنة مع عام 2024، ظل هذا المعدل مستقراً تقريباً عند مستوى 21.1%، وذلك استناداً إلى النتائج الأولية للتعداد السكاني المصغر، الذي شمل استطلاع 47.4 ألف أسرة و81.2 ألف شخص فوق 16 عاماً حول الدخل وظروف المعيشة.



متوسط دخل



وبحسب بيانات المكتب، كان لدى نحو 13.3 مليون شخص، أي 16.1% من السكان، دخل يقل عن حد التعرض لخطر الفقر، وفي عام 2024 بلغت النسبة 15.5%.



ويعد الشخص مهدداً بالفقر وفق تعريف الاتحاد الأوروبي إذا كان دخله يقل عن 60% من متوسط دخل إجمالي السكان، وبلغ هذا الحد بالنسبة للأفراد الذين يعيشون بمفردهم 1,446 يورو شهرياً، مقابل 1,381 يورو في عام 2024.



نسب مرتفعة



أما بالنسبة للأسر المكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن 14 عاماً، فقد بلغ الحد 3,036 يورو، مقابل 2,900 يورو في عام 2024.



وتم تسجيل نسب مرتفعة فوق المتوسط للتعرض لخطر الفقر لدى الأسر، التي يعيش أفرادها بمفردهم بنسبة 30.9%، ولدى الأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.7%.



كما بلغت أعلى نسبة بين العاطلين عن العمل عند 64.9%، وآخرين غير مشمولين في القوة العاملة بنسبة 33.8%، وكذلك المتقاعدون بنسبة 19.1%.



شرط من ثلاثة



ويعد الأشخاص مهددين بالفقر أو الإقصاء الاجتماعي وفقاً لتعريف الاتحاد الأوروبي حال انطبق عليهم شرط واحد على الأقل من ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الدخل أقل من حد التعرض لخطر الفقر، أو أن تعاني الأسرة من عوز مادي واجتماعي شديد، أو أن يعيش الشخص في أسرة ذات مشاركة منخفضة جداً في سوق العمل.