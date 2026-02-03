أصبح نادي الهلال ثاني أكثر أندية العالم إنفاقاً خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026، والتي أغلقت أبوابها يوم أمس، وذلك بعد سلسلة من التعاقدات المليونية التي نفذتها الإدارة الهلالية.



جاء ذلك وفقاً لتحديثات موقع «ترانسفير ماركت»، حيث بلغت ميزانية صفقات «الهلال» نحو 91.7 مليون يورو، خلف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي أنفق 95 مليون يورو، وبفارق ضئيل يقدر بحوالى 3.28 مليون يورو.



وقد تجاوز الهلال أندية كبيرة وعريقة مثل توتنهام وأتلتيكو مدريد.



وتعتبر هذه الصفقات تعزيزاً للقوة المالية لدى النادي، والتي يأتي من أبرزها صفقة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بقيمة انتقال بلغت حوالى 25 مليون يورو، واللاعب محمد قادر ميتي من فريق رين الفرنسي بحوالى 30-40 مليون يورو، واللاعب سايمون بوابري من نيوم بحوالى 23 مليون يورو.



كما شملت قائمة التعاقدات أسماء محلية ومواهب شابة أمثال سلطان مندش، ومراد هوساوي، والحارس ريان الدوسري، وكذلك تفعيل بند شراء عقد اللاعب ليوناردو، كما أن هذا التحول الاقتصادي البارز أعطى قدرة على استقطاب نجوم معروفين على مستوى العالم في الوسط الرياضي، مما يؤكد بأن الهلال يملك قوة اقتصادية كبرى، هذه الصفقات الـ7 تعكس طموح الهلال القوي تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، للمنافسة على جميع بطولات الموسم من الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة.