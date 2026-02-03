يواصل الجهازان الفني والإداري في المنتخب الوطني الأول تنفيذ برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ضمن خطة معتمدة ترتكز على التكامل مع الأندية، ومشاركة أصحاب المصلحة، والتحليل العلمي للبيانات، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاق العالمي.



ويأتي هذا الإعداد المبكر ضمن منهجية عمل مؤسسية تهدف إلى مواءمة برامج المنتخب مع برامج الأندية، وتوحيد الجهود الفنية والطبية واللياقية، بما يخدم مصلحة اللاعب والمنتخب في آنٍ واحد، استعداداً للبطولة التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج مخاطبة الأندية رسمياً وإشعارها بخطة الإعداد المعتمدة، إلى جانب تحديد قائمة أولية تضم 80 لاعباً من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، سيتم التركيز عليهم ضمن منظومة متابعة متكاملة تشمل الجوانب الفنية، البدنية، والطبية.



وتم في هذا الإطار تحديد قنوات تواصل مباشرة مع الأجهزة الفنية والطبية واللياقية في الأندية، في نهج يعكس الشراكة الفعلية والتكامل المؤسسي بين المنتخب والأندية، إضافة إلى المتابعة الميدانية لأداء اللاعبين من خلال مبارياتهم الدورية في المسابقات المحلية.



وضمن هذه المرحلة، يعمل الجهازان الفني والطبي في المنتخب على تقييم مستمر للحالة اللياقية للاعبين، ومتابعتهم خلال مشاركاتهم في كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي للمحترفين، بما يسهم في مواءمة البرامج البدنية مع متطلبات المرحلة القادمة.



كما ينفذ الجهاز الطبي برنامجاً متكاملاً لقياس المؤشرات البدنية للاعبين، يشمل معدلات النوم، والتغذية، ونسبة الدهون، والتكوين العضلي، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم القرارات الفنية والطبية.



وفي السياق ذاته، يتم تحليل بيانات أجهزة تتبع الأداء التي يستخدمها اللاعبون في الأندية، بالتنسيق مع الأجهزة الطبية واللياقية، إلى جانب الاطلاع على التقارير الطبية وبرامج العلاج والاستشفاء للاعبين المصابين، بما يضمن إدارة الأحمال والجاهزية وفق أفضل الممارسات العلمية.



كما تسعى إدارة المنتخب إلى استثمار فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس لمتابعة منتخبات مجموعة الأخضر في كأس العالم، ضمن إطار التحليل الفني والاستشرافي للمنافسين.



وسيخوض المنتخب الوطني خلال فترة «أيام الفيفا» في مارس معسكراً إعدادياً في قطر خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس، تتخلله مواجهتان وديتان أمام منتخبي مصر وصربيا، ضمن برنامج فني يهدف إلى اختبار الجاهزية وتقييم الخيارات التكتيكية في إطار التحضير للمونديال.



ويعكس هذا البرنامج نهج الاتحاد السعودي لكرة القدم القائم على التخطيط، والتكامل، والمشاركة، واتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يدعم جاهزية الأخضر ويدعم حضوره التنافسي في أكبر محفل كروي عالمي.