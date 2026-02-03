استأنف الاتحاد المغربي لكرة القدم، ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي على خلفية الأحداث التي واكبت مباراة نهائي كأس آمم أفريقيا بين المنتخبين المغربين والسنغالي، والذي توج على إثرها السنغال بكأس البطولة.



جاء ذلك عبر بيان رسمي نشره الاتحاد المغربي على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «x» قال فيه: «بعد اطلاع (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم) على الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي توصلت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مؤخراً بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعت يوم الأحد 18 يناير 2026، بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، برسم نهائي كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت انسحاب لاعبي وأطر المنتخب السنغالي، واقتحام جماهيره لأرضية الملعب، وما ترتب عن ذلك من فوضى وأعمال شغب»، وتابع البيان: «وبالنظر إلى أن العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط لا تتناسب مع جسامة وخطورة هذه الأحداث، كما أكدت ذلك المراسلة الرسمية التي بعث بها رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحرصاً منها على صون جميع الحقوق التي يكفلها القانون، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التقدم باستئناف لهذه الأحكام».