شهد أحد فنادق منطقة التجمع الخامس بمصر مشهدًا مثيرًا للجدل، بعد نشوب مشاجرة حامية بين لاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد وطليقته داليا بدر، ما دفع رجال المباحث للتدخل الفوري واحتواء الموقف قبل أن يتطور. الواقعة أثارت فضول الجمهور وأصبحت حديث السوشيال ميديا فور الإعلان عنها.

وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادثة، وتم التحفظ على الطرفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. الواقعة أثارت ردود فعل واسعة بين متابعي أخبار الرياضة والفنانين على السوشيال ميديا، وسط تساؤلات عن ملابسات المشاجرة وأسبابها.