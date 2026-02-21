تلقت أسرة آل هلال التعازي من الأهل والأصدقاء، في وفاة الشاب محمود بن محمد نور هلال، الذي انتقل إلى رحمة الله إثر مرض ألمّ به أخيراً، ودُفن في مقابر الحرازات بعد الصلاة عليه في مسجد حذيفة بن اليمان.
والفقيد شقيق عبدالله، ويوسف، وسليمان، وفواز.
The Al-Hilal family received condolences from relatives and friends for the passing of the young man Mahmoud bin Mohammed Noor Hilal, who passed away to the mercy of God after suffering from an illness recently, and was buried in the Al-Harazat cemetery after prayers were held for him at the Hudhayfah bin Al-Yaman Mosque.
The deceased is the brother of Abdullah, Yusuf, Suleiman, and Fawaz.