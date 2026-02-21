تلقت أسرة آل هلال التعازي من الأهل والأصدقاء، في وفاة الشاب محمود بن محمد نور هلال، الذي انتقل إلى رحمة الله إثر مرض ألمّ به أخيراً، ودُفن في مقابر الحرازات بعد الصلاة عليه في مسجد حذيفة بن اليمان.



والفقيد شقيق عبدالله، ويوسف، وسليمان، وفواز.