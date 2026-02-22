إشار المتحدث باسم وزارة الرياضة عادل الزهراني، إلى ما حدث من انقطاع للتيار الكهربائي أثناء إقامة مباراة الخليج ونيوم ضمن لقاءات الجولة الـ23 «يوم التأسيس» من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، في ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية، في بيان رسمي أصدره عبر منصة التواصل الاجتماعي«X» جاء فيه: «نود التوضيح بأن ما حدث يعود إلى انقطاع التيار من المصدر الرئيسي المغذي للمنشأة من قبل الشركة السعودية للكهرباء، وقد تمت إعادة التيار من المصدر الرئيسي خلال (3) دقائق من لحظة الانقطاع، فيما استغرقت إعادة تشغيل الأنظمة الفنية والتشغيلية وأنظمة الإضاءة الرئيسة قرابة (20) دقيقة وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة، وبما يضمن سلامة المنظومة الكهربائية وحماية التجهيزات الفنية داخل المنشأة»، وتابع: «فور حدوث الانقطاع، تم تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، حيث عملت أنظمة السلامة وفق التصميم المعتمد، ولم تُسجل –ولله الحمد– أي إصابات أو أضرار تُذكر نتيجة هذا الحدث الطارئ».



وأكد البيان أن وزارة الرياضة تؤكد التزامها بتطبيق أعلى المعايير التشغيلية، واستمرار التنسيق الفني مع الجهة المزودة للخدمة للوقوف على الأسباب الفنية التفصيلية واتخاذ ما يلزم لضمان استقرار الخدمة، ومنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.